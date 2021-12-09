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Irak'ın kuzeyinde 3 askerimiz şehit oldu

Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu. Hava harekatı ile 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM 09.12.2021, 15:15 09.12.2021, 17:32
Irak'ın kuzeyinde 3 askerimiz şehit oldu

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinden yüreğimizi yakan bir haber geldi.

Bölgede teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.

MSB, ACI HABERİ VERDİ

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.

Yine MSB'nin açıklamasında, bölgede tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK"

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİT HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

Öte yandan hain terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Mehmetçiklerden Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23), Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Oğlunun şehadet haberi, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Kılavuz'a, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.

BİR ACI HABER DE İSTANBUL'A

Şehit diğer askerimiz Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün (23) şehadet ahberi de İstanbul Sancaktepe, Akpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Şehadet haberinin ardından Aksöz ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi. Taziyeleri kabul eden baba Zekeriya Aksöz'ün evinin balkonunda gözyaşlarını tutamadığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü.

ANNESİ BALIKESİR'DE EŞİ DENİZLİ'DE ACI HABERİ ALDI

Hain saldırına şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın (29) Balıkesir’in Edremit ilçesindeki baba evine de ateş düştü.

Yetkililerden, 3 çocuklarından ortancası olan Ali’nin şehit olduğu haberini alan çift, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları da taziye için eve gelmeye başladı.

Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen Nihal Sarı, sosyal medyadan oğluna her gün bir fotoğraf gönderdiğini, dün akşam da yine saat 19.30'da bir tane gönderdiğini, onun da saat 19.35’te bunu gördüğünü belirterek, "Ondan sonra ne zaman gitti. Gittiği zaman bize haber veriyordu oğlum. Dua istiyordu bizden. Hep anne bana oku diyordu. Kendisi gitmese, arkadaşları bile gitse dua oku bize diyordu" dedi.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE YOLA ÇIKTI

Piyade Uzman Çavuş Sarı’nın Rus asıllı eşi Anna Sarı ise acı haberi Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki evlerinde aldı.

Gözyaşlarına boğulan Anna Sarı, oğulları Adel (3) ve Aksel ile (6) birlikte Balıkesir’e gitmek için yola çıktı. Sarı ailesinin evine de Türk bayrağı asıldı.

Denizli'de Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan şehit Ali Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na tayininin çıktığı belirtildi.

#Irak #şehit
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