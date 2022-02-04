Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK’ya yurt içinde de sınır ötesinde de göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Şimşek bölgesinde 4 teröristin tespit edildiği ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.