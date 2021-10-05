Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi

GÜNDEM 05.10.2021, 11:49 05.10.2021, 12:10
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyor. 

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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