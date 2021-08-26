Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT’in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediliyor.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." denildi.