Irak'ın kuzeyinde SİHA'lar darbeyi vurdu!

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor.



Bölgede tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.

Havadan karadan büyük temizlik

Operasyon kapsamında tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulurken, hava hücum harekatları ile bölgeye indirilen komandolar da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor.

Fırtına obüsü ve topçu birlikleri ÇNRA atışları ile Metina ve Avaşin-Basyan’da belirlenen terör hedeflerini ateş altına alıyor.

Bölgede görev yapan METİ timleri, arama tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha ediyor.

Operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara ve mühimmat da ele geçirildi.