Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
GÜNDEM 15.11.2020, 12:46 15.11.2020, 15:36
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadesine yer verildi.
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2020
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek! pic.twitter.com/2Y8JTPHdGV
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