Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadesine yer verildi.

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek! pic.twitter.com/2Y8JTPHdGV