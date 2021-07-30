Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
2 ayrı noktada devam eden yangınlarla mücadele sürerken askerlerimiz Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi. Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan 40'a yakın hedef yok edildi.
GÜNDEM 30.07.2021, 10:08
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey IrakTa yer alan bazı bölgelere hava operasyonu düzenlendi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021'de hava harekatı düzenlendi.
"40'A YAKIN HEDEF İMHA EDİLDİ"
Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu."
ÜLKEMİZİ ESİR ALAN YANGINLARDA TERÖR ŞÜPHESİ
Öte yandan ülkemizin güneyini esir alan yangınları söndürme çalışmaları son hızıyla devam ediyor. 20 farklı noktada süren yangınlarla ilgili terör şüphesi ise açılan soruşturma kapsamında araştırılıyor.
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