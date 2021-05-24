Irak şehidi Eyyüp Gergin'e veda
Irak’ın kuzeyinde sürdürülen ‘Pençe-Yıldırım Harekatı’ kapsamında havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin (25), memleketi Kayseri’de toprağa verildi.
Irak’ın kuzeyinde sürdürülen ‘Pençe-Yıldırım Harekatı’ kapsamında havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin’in cenazesi Kayseri’nin Bünyan ilçesine getirildi.
Bayramlı Camii'nde kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Aziz Adalı, şehidin ailesi ve ilçe halkı katıldı.
Şehidin babası Murat Gergin ve kardeşi Oğuzhan Gergin güçlükle ayakta durdu. Şehidin babaannesi Mukadder Gergin, torununun fotoğrafını basın mensuplarına göstererek, "Benim aslan oğlumu çekin. Aslan oğlum şehit oldu" dedi.
Şehidin yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Gergin, Camikebir Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
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