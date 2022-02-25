Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 25.02.2022, 10:59 25.02.2022, 11:03
Milli Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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