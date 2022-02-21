İran'da savaş uçağı spor salonunun üzerine düştü
İran'ın Tebriz kentinde bir savaş uçağının düştüğü ifade edildi. Olayın nedeni henüz bilinmezken 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
GÜNDEM 21.02.2022, 10:31
İran'ın Tebriz kentinde bir savaş uçağının düştüğü ifade edildi.
İran medyasında çıkan haberlere göre savaş uçağı; kentteki bir spor salonunun üstüne düştü.
Jetin, Monjem Bulvarı'ndaki Shahid Alipour Spor Salonu'nun üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürdüğü ifade edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaşanan kaza sonrasında 2 pilot ve cadde üzerinde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Tebriz Şehit Fakuri Taarruz Üssü Bilgilendirme Bölümü tarafından yapılan açıklamada, "Uçak teknik bir arıza nedeniyle spor salonunun üzerine düştü. Uçakta bulunan pilot ve pilot yardımcısı ile bölgede bulunan bir sivil hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.
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