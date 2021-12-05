İran sınırında parçalanmış ceset bulundu
Van'ın Özalp ilçesinde İran sınırı yakınlarında parçalanmış ceset bulundu.
GÜNDEM 05.12.2021, 09:10 05.12.2021, 09:14
Özalp ilçesinin İran sınırındaki Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalında, bölgede hayvan otlatan çobanlar tarafından parçalanmış ceset bulunarak jandarma ekiplerine haber verildi.
KAÇAK GÖÇMENİN CESEDİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Bölgeye gelen ekipler inceleme yaparken, cesedin bir düzensiz göçmene ait olduğu ve yaban hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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