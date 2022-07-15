Irmakta kaybolan çocuktan acı haber
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Zamantı Irmağı'nda suya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
GÜNDEM 15.07.2022, 21:05
Kayseri'de yaşayan N.D. (14) ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine gezmeye gitti.
N.D., ırmak yatağındaki taşların üzerinde otururken bir anda suya kapıldı.
Çocuğun ailesinin bilgi vermesi üzerine AFAD ve jandarmanın katılımıyla ırmakta arama çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu N.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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