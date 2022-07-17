İş insanı Mehmet Balduk hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş sanayisinin gelişiminde, on binlerce istihdam, milyonlarca dolar ihracat ve kent ekonomisinin temel taşlarını yaptığı hamleler ile tanınan TOBB Eski Yön Kur Üyesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı İş İnsanı Mehmet Balduk İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
GÜNDEM 17.07.2022, 11:36
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Namaz Vakti 17 Temmuz 2022
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