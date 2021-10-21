İş kazalarının hukuki sonuçları!
İş kazası, işçinin yapmakla yükümlü olduğu görevin ifası esnasında meydana gelmiş olan önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylardır.
GÜNDEM 21.10.2021, 14:26 21.10.2021, 14:30
İşverenlerin iş kazalarının meydana gelmesini önlemek maksadıyla gerekli tüm tedbirleri alması, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir.
Ancak son zamanlarda artan iş kazaları beraberinde birçok soruyu ve sorumluluğu da getiriyor. Peki, iş kazası durumunda işçi ve işveren hukuki olarak neler yapmalıdır, kime hangi sorumluklar düşmektedir? Avukat Muhammet Enes Erdeve Aksu Haber’e açıkladı.
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