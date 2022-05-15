İş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı
Van’ın Tuşba ilçesinde yol düzeltme çalışması yapan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
GÜNDEM 15.05.2022, 10:27
İlçenin Ayanıs Mahallesi Paraşüt Tepe mevkiinde meydana gelen kazada, bölgede yol düzeltme çalışması yapan bir iş makinesi uçurumdan yuvarlandı.
Bölgeye asker, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yürüttükleri titiz çalışma sonucu yaralı 2 kişiyi bulundukları bölgeden alarak ambulansa teslim etti.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, iş makinesinin bulunduğu bölgeden çıkarılması için de çalışma başlatıldı.
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