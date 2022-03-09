İşçi servisiyle tır çarpıştı: 11 yaralı

Alkan Aksu idaresindeki minibüs, D-100 kara yolu Ankara yönü Doğanlı mevkiinde bir fabrikadan yola çıkış yapan Ali Fil yönetimindeki boru yüklü tıra çarptı.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada minibüsteki 11 işçi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve özel araçlara alınan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan 11 işçinin durumunun hafif olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi.