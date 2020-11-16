Isı yalıtımıyla enerji kaybının önüne geçin!
Ülkemizde de konut sektörlerinde olmak üzere enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır.
GÜNDEM 16.11.2020, 16:38
Bu nedenle hem ülkemiz hem kendi cebimiz hem de çevremiz için ısınma amaçlı enerji tüketimimizin mümkün olan en az düzeye indirilmesi gereklidir.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yalıtımcı Kadir Gökkaya, ‘Havaların günden güne soğumasıyla, evlerde açılan kombilerin doğalgaz faturalarına çok yansımaması için ısı yalıtımı yaptırın.’ dedi.
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