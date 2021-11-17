İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı oldu

AK Parti'de Naci Bostancı grup başkanlığından ayrılmıştı.

Parti grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

YENİ BAŞKAN İSMET YILMAZ OLDU

Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.