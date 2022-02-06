İsrail Cumhurbaşkanı, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
GÜNDEM 06.02.2022, 22:18
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Isaac Herzog'un, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği anlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği açıklandı.
Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" bilgisi verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.
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