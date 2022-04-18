İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında yer alan El-Yamun beldesine zorla girerek çok sayıda Filistinlinin evini bastı. Filistinlilerin tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, El-Yamun beldesinde 2 Filistinlinin gerçek mermiyle vurulduğunu ve yaralıların Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı.

Biri baş ve boyun bölgesinden, diğeri sırtından vurulan yaralıların durumları kritik.

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.