İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin medyasına göre, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya saldırısında bir çok kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı da 67 kişinin yaralandığını, Kudüs'teki tüm ambulans ekiplerinin uyarıldığını duyurdu.

Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin Mescid-i Aksa yakınlarındaki binaların çatılarına tırmandığına dikkat çekti.