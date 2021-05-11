İsrail'in saldırıları yurt genelinde protesto edildi

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması yurt genelinde protesto edildi.

GÜNDEM 11.05.2021, 12:39
İsrail'in saldırıları yurt genelinde protesto edildi

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesince İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenlenen protesto, Ömer Karaoğlu'nun söylediği ezgiler ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ellerinde Filistin ile Türk Bayrağı bulunan gruptakiler, "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Aksa", "Kahrolsun İsrail", "Mehmetçik Kudüs'e" şeklinde slogan attı.

Denizli

Kentte sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak caddelerde tur attı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Kahrolsun İsrail", sloganı atarak tekbir getirdi.

Bartın

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Filistinlilere yapılan saldırıları kınadı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in dünyanın en alçak zulmünü her zaman olduğu gibi ramazan ayında tekrar ettirdiğini söyledi.

Van

Van'ın Erciş ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak caddelerde tur attı.

Kaymakamlığın önüne gelerek toplanan kalabalık, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika" sloganları atarak tekbir getirdi.

Burada açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Cemal Aslan, uluslararası hukuk sisteminin zulüm ve terörü desteklediğini belirtti.

Bu yüzden İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Biz bugün burada kardeşlerimize destek vermek, teröre karşı direnerek insan olmanın onurunu kurtarmak ve imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet, insan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Pandemiyi, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir."

Siyasi parti temsilcilerinin destek verdiği basın açıklaması, protestocuların slogan atmasıyla sona erdi.

Muş

Muş'ta Belediye Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Hamas'a selam, direnişe devam" ve"Kudüs'e selam, direnişe devam" sloganları atarak tekbir getirdi.

Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, İsrail'in saldırılarını lanetlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı Talip Tuğrul da Siyonist İsrail'in, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediğini, bugün de Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmediğini söyledi.

İlk kıble olan Mescid-i Aksa, Peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin topraklarının işgal atında olduğunu kaydeden Tuğrul, şunları söyledi:

"Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir,. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir, Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir, Kudüs demek Diyarbakır, Ankara ve İstanbul demektir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak, İstanbul’a, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır."

İsrail ve Amerika'ya tepki gösteren grup, daha sonra buradan ayrıldı.

Bitlis

Bitlis-Tatvan Üç Yol kavşağında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, araçlarla konvoy oluşturarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına kadar geldi.

Burada bir araya gelen kalabalık, İsrail aleyhine slogan atarak tekbir getirdi.

Kuran tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Cabir Durak, bugün burada teröre karşı direnen ve insan olmanın onurunu kurtarmak, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek için toplandıklarını söyledi.

İnsan olmanın asgari şartının bugün meydanda toplanmak olduğunu anımsatan Durak, şu ifadeleri kullandı:

"Covidi, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır."

Basın açıklamasına Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu da destek verdi.

Çorum

Çorum'da sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çorum İHH İnsani Yardım Vakfı binası önünde toplanan dernek üyeleri saldırıları protesto etti. Gruptakiler adına açıklama yapan dernek yöneticilerinden Mehmet Çalışkan, İsrail'in pek çok alanda hukuk tanımaz eylemler yaptığını, Kudüs'teki saldırının da bu eylemlerden sonuncusu olduğunu söyledi.

Dünyanın bu saldırılara sessiz kaldığını belirten Çalışkan, "Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar; Israil'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları, adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Memur-Sen üyeleri ise Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar, saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in durdurulması gerektiğini vurguladı.

Basın açıklamalarının ardından konvoy düzenlendi. İHH ve Memur-Sen üyeleri, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla kent merkezinde tur attı.

Kastamonu

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları Kastamonu'da protesto edildi.

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda, vatandaşlar araçlarıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar gitti.

Memur-Sen İl Başkanı İrfan Bakır, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in yaptığı zulmü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Mescid-i Aksa'nın özgürleşmeden insanlığın özgürleşemeyeceğini ifade eden Bakır, "Herkes sussa da Filistin'de Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Orada, insanlığın haremine yapılan saldıra karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz." dedi.

Çankırı

Çankırı'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi.

Kardeş STK Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar yaklaşık, 200 araçlık konvoy oluşturarak kentte tur attı.

Kucaklama Taşı mevkisinde düzenlene basın açıklamasında grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Volkan Kavak, teröre karşı direnen yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandıklarını söyledi.

Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam ve Müslümanların mabedi olduğunu belirten Kavak, "Bununla birlikte bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistin'dir, İslam şehridir, bütün inançların medeniyet birikimidir." dedi.

Filistin'in Siyonist işgalden, Filistinlilerin Siyonist vahşetten azade olunacağını ifade eden Kavak, şöyle konuştu:

"Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçirmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır."

Konuşmanın ardından dua edildi.

Amasya

Amasya'daki protestoda, ellerine Türk ve Filistin bayrakları gruptakiler, Akbilek Meydanı'nda bir araya geldi.

İHH önderliğinde kentteki sivil toplum kuruluşlarından bazılarının temsilcileri ve üyeleri, araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir merkezinde tur attı.

Yavuz Selim Meydanı'nda sona eren konvoyun ardından burada basın açıklaması yapan, Amasya İHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Akgül, Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadele devam edeceklerini vurguladı.

İsrail'in kirli bir sistem kurduğunu ve aldığı destekle kan dökmekten çekinmediğini vurgulayan Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin, manevi zemini Mescid-i Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizmin bilindik illüzyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadele devam edeceğiz."

#İsrail #Filistin #Doğu Kudüs
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