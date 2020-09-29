İstanbul'da afet! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oldu.
GÜNDEM 29.09.2020, 13:56
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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy ile bazı ilçelerde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış başladı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ceviz büyüklüğünde dolu taneleri
Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
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