İstanbul'da bayram göçü başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini, 15 Temmuz'un resmi tatil olmasıyla birleştirerek 11 güne uzatmak isteyen tatilciler trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul çıkışından başlayan yoğunluk Düzce ve Bolu istikametleri ile Çanakkale'de feribot geçişlerinde de görüldü.



9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda da yoğunluk oluşturdu.