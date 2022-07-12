İstanbul'da bayramın son gününde yoğunluk sürdü

Kent genelinde bayram tatilinde havanın da güzel olmasını fırsat gören vatandaşlar, sahil ve parklar ile turistik yerleri doldurdu.



Eminönü'nde vapur, tramvay, otobüs ve taksilerin dolu olduğu görülürken, durak ve iskelelerde insan kalabalığı oluştu.



Mısır Çarşısı, bayramda da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmaya devam etti. Çarşıya gelenler alışveriş yapıp, çevreyi gezdi.



Tarihi yarımadadaki camiler de yoğunluğun yaşandığı mekanlar olarak dikkati çekti.



Süleymaniye Camisi'ne yönelik ziyaretler nedeniyle bölgede araç trafiği oluştu. Sürücüler, ilerlemeyen trafikte zaman zaman kontak kapatarak, araçlarında yolun açılmasını bekledi