İstanbul'da büyük yangın: Patlama sesleri geliyor!
İstanbul Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı. Çevre ilçelerden görünen yoğun duman büyük korku yarattı. Yangın binayı tamamen sararken, depodan zaman zaman patlama sesleri de geliyor.
GÜNDEM 06.08.2021, 13:32 06.08.2021, 16:33
Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 296. sokakta bulunan lojistik firmasına ait depoda saat 12.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
DEPODAN YER YER PATLAMA SESLERİ GELİYOR
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden göründü. Yangın binayı tamamen sararken, depodan yer yer patlama sesleri de geliyor. Tüm çalışanların tahliye edildiği depoda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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