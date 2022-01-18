İstanbul'da helikopter destekli narkotik operasyonu!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, şehrin genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik havadan helikopter destekli şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 18.01.2022, 08:56
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bahçelievler merkezli Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'daki birden fazla adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre daha önceden fiziki ve teknik takip yapılan 37 kişinin adreslerine Polis Özel Harekat Ekipleri ile birlikte giriş yapıldı.
37 adrese yapılan operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca hassas narkotik köpeği de girilen adreslerde arama gerçekleştirdi. Bahçelievler'de giriş yapılan adreste de 1 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyonun gerçekleştiği diğer adreslerde de birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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