İstanbul'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak
Son dakika haberine göre şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak ve motosiklet ile elektrikli scooter'lar kullanılmayacak. Kararı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. İşte ayrıntılar...
GÜNDEM 23.01.2022, 22:29
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, paylaşımında, "#İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyleTrafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." dedi.
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