İstanbul'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, paylaşımında, "#İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyleTrafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." dedi.