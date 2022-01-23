İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarına kar tatili

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanların, pazartesi salı günleri idari izinli sayılacağını duyurdu.

"24-25 OCAK İDARİ İZİNLİ SAYILACAK"

Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.