İstanbul'da PKK'ya operasyon: 1 tutuklama
Suriye’nin Rakka kentinde Mehmetçiğe yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerle ilişkili olduğu belirlenen bir örgüt üyesi MİT destekli operasyonla, İstanbul'da yakalandı.
GÜNDEM 14.10.2021, 15:12
Suriye'nin Rakka kentinde 5 Ekim'de Türk askerine yönelik saldırı girişiminde bulunan ve yakalanan 4 teröristin sorgusunda, kendilerine daha önce Türkiye'de bir kişi tarafından yer temin edildiğini belirlendi.
Bilgi, emniyet birimleri ile paylaşıldı. Teknik ve fiziki takip yapan güvenlik güçleri, söz konusu kişinin Suriye uyruklu İsa Ceppu olduğunu saptadı.
Ceppu'nun ayrıca eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristlerin aktarım faaliyetlerinde de rol aldığı anlaşıldı. İsa Ceppu, İstanbul Bahçelievler'de gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklandı.
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