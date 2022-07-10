İstanbul'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul ve Ankara'da etkili olan sağanak yağmur sonrası dereler taştı, birçok ev ve iş yerini su bastı.
GÜNDEM 10.07.2022, 13:18 10.07.2022, 15:45
İstanbul'da gece boyunca etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur sonrası bazı ilçelerde hayat felç oldu. Esenyurt'ta dere taştı bir ev ve işyerini bu bastı.
İtfaiye ve Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden mahsur kalan 2 ailenin çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler baskının ardından gece boyunca bodrum katlarda su baskını yaşanan evlerde arama çalışmalarını sürdürdü.
Ankara'da da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler, yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evini su basanlara ilk etapta 5 bin TL, iş yerlerini su basanlara 10 bin TL nakit elden verileceğini duyurdu.
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