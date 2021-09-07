İstanbul'da suya zam geldi
İstanbul'da suya yüzde 15.62 zam yapıldı.
GÜNDEM 07.09.2021, 18:25
İstanbul'da suya zam yapıldı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu sona erdi.
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı.
YÜZDE 15.62 ZAM
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.
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