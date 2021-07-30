İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı

Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlar sonrasında bazı illerimizde ormanlara giriş yapmak yasaklandı. Çanakkale, Gaziantep, Balıkesir, İzmir ve Aydın'dan sonra listeye İstanbul da eklendi.

EYLÜL AYINA KADAR GİRİŞ YASAKLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP VALİSİ: HERKESİ KURALLARA UYMAYA DAVET EDİYORUM

Gaziantep valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' dedi.

Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada ise mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aynı durum İzmir'de de geçerli. Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.