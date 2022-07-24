İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen Starlink uyduları heyecana yol açtı.
Gökyüzünde sıralı parlak cisimleri gören vatandaşlar, bu anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.
GÜNDEM 24.07.2022, 12:00
Saat 22.05 sıralarında İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı.
Bu görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından bunun meteor yağmuru olduğu iddiaları ortaya atıldı.
Öte yandan, SpaceX Starlink sitesinde, Elon Musk'a ait Starlink uydularının saat 22.00 sıralarında İstanbul üzerindeki koordinatlardan geçmiş olduğu fark edildi.
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