İstanbul sözleşmesi feshedildi!

Oktay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur. Dedi

Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Fahrettin Altun, kadınlar için verilen mücadelenin süreceğini belirtti.

Altun, “kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir. Her zaman ‘güçlü kadın güçlü türkiye’ diyeceğiz.” Dedi

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘tan da değerlendirme geldi.

Bakan Selçuk, Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür. şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz.