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İstanbul'u sağanak vurdu: Ayazağa'da istinat duvarı çöken binaya tahliye

İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olurdu. Gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Esenyurt ve Sarıyer'de evleri ve iş yerlerini su bastı. Ayazağa'da istinat duvarı çöken sitedeki 10 katlı bina önlem amaçlı tahliye edildi. İstanbul Valisi Yerlikaya şiddetli yağışın saat 22:00'ye kadar süreceğini söyleyerek uyarıda bulundu.

GÜNDEM 10.07.2022, 19:00
İstanbul'u sağanak vurdu: Ayazağa'da istinat duvarı çöken binaya tahliye

Meteoroloji ve AFAD'dan gelen uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.

Yağış dün akşam saatlerinde başladı.

Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.

Sağanak yağıştan en çok Eseyurt etkilendi. Haramidre'nin taşması sonucu bodrum katları su ile doldu.

19 Mayıs Bulvarı ve çevresindeki sokaklar araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Bazı sokaklarda, tıkanan mazgallar nedeniyle su taşkınları yaşanınca giriş çıkışlar kapatıldı. Dere kenarındaki evleri ve işyerlerini su basarken bölgeye emniyet, itfaiye, zabıta, 112 Acil Servis ve Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ev ve işyerlerinde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

1271. Sokakta bulunan Esenyurt Müftülüğüne bağlı İrşad Camisi’ne sığınan bazı vatandaşlar, caminin giriş katını su basması üzerine burada mahsur kaldı. Sokaktaki suyun boşaltılmasının ardından vatandaşlar camiden çıkarılırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. 

SARIYER'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Sağanak nedeniyle Sarıyer'de de su baskınları oldu. İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerine şiddetli yağış nedeniyle su dolarken, giriş ve bodrum katlarındaki bir kısım dairelerin giderleri patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, su tahliye çalışması yaptı.

10 KATLI BİNAYA TAHLİYE

Saat 16.30 sıralarında ise Ayazağa Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken, 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Ayazağa/Sarıyer

İŞ MAKİNELERİ SU ALTINDA KALDI

Güngören Belediyesi tarafından yapımı süren Mareşal Çakmak Otoparkı inşaatı, içerisindeki iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla birlikte sular altında kaldı. Otopark inşasındaki suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, bir evi su bastı. Evdeki sular, leğenlerle boşaltılmaya çalışıldı. Avcılar Gümüşpala Mahallesi Başaran Sokak'ta ise yoğun yağış sebebiyle çökme meydana geldi. Kentte, yağışın etkisiyle maddi hasarlı kazalar da yaşandı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketine ilişkin bir açıklama yaptı. Bir gece ortalama temmuz yağışının 5 katı kadar yağış düştüğünü söyleyen İmamoğlu, "3 bin 179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor" dedi. İmamoğlu, 3 yıldır altyapı çalışması yaptıkları noktalar da ise sorun yaşanmadığını belirtti. 

"EKİPLERİ YÖNETTİM"

İBB Başkanı Twitter açıklamasında tatilde olduğu eleştirilerine de yanıt verdi. "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim."

VALİ UYARDI: 22:00'YE KADAR SÜRECEK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da düzenlediği basın toplantısında çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şiddetli yağışın devam etmesinin beklendiğini söyleyen Yerlikaya, "Bugün saat 22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısı geçmiş değil. Bu konuda uyarıyorum" dedi.

Yağışın başladığı gece 01:00'den itibaren toplam 797 su baskını ihbarı aldıklarını söyleyen Yerlikaya, "Esenyurt'un, Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde Haramidere'nin taşması sonucu su baskınları yaşandı. Hızlıca hareket ederek müdahale ettik. Şükürler olsun ki bir can kaybı yok" diye konuştu.

Valinin açıklamasına göre kentte 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikayı su bastı. Şu ana kadar 70 daireden su tahliyesi tamamlandı.

5 BİN LİRA YARDIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgede incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde ilçeye gelen Soylu, yetkililerden bilgi ve vatandaşlarla görüştü. Soylu, selden zarar gören konutlar için 5 bin, iş yerleri için 10 bin lira yardım yapılacağını söyledi.

BEYKOZ'DA BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Beykoz’da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı.

Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti.

Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

EN FAZLA YAĞIŞ SARIYER'DE 

Kuvvetli yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası geneline etkili oldu.

Gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur neticesinde en fazla yağış Sarıyer (113kg/m2), Büyükçekmece (99kg/m2), Eyüpsultan (96kg/m2), Şişli(78kg/m2) ve Beykoz'da (76kg/m2)  kaydedildi.

Diğer ilçelerde ise 20-50kg/m2 oranında yağış gözlendi.

TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

İstanbul Valiliği de meteorolojik verileri de hatırlatarak turuncu kodlu uyarı yapmıştı.

#İstanbul #sağanak
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