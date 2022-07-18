İstanbul Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı Erdem Karakoç gündemi değerlendirdi
Önceki dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı Erdem Karakoç, ülke gündemini değerlendirdi.
GÜNDEM 18.07.2022, 12:27 18.07.2022, 12:42
Karakoç, hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde 15 Temmuz sürecini değerlendirerek şu sözlere yer verdi.
Cumhur İttifakının yaptığı çalışmalara da değinen Karakoç, 6’lı masayı eleştirdi.
Namaz Vakti 18 Temmuz 2022
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