İstanbul’da sağanak ne kadar sürecek?
Şiddetli yağış gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına aldı. Bilecik'te sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti. İstanbul'da esenyurt başta olmak üzere birçok bölgede su baskınları yaşandı.
GÜNDEM 10.07.2022, 19:07
Toplam 128 ev, 12 iş yeri ve 3 fabrikayı su bastı. Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bu yılın en şiddetli yağışının etkili olduğunu söyledi. Çalışkan "‘Bu kadar şiddetli olmasının nedeni, güneyden gelen sıcak ve nemli havayla kuzeyden gelen nemli fakat serin havanın çarpışması’’ dedi. Yağışın akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.
Namaz Vakti 10 Temmuz 2022
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|59
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|57
|7. Samsunspor
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|51
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|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
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|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
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|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
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|36
|44
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|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
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|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
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|38
|74
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|38
|71
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
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|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
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|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
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|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
|48
|10. Osasuna
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|38
|42
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|42
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|42
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|39
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|38
|39
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|38
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|38
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|38
|35
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