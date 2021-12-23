İstikrar ve iş birliğinde örnek iki ülke: Türkiye-Azerbaycan

Türkiye ve Azerbaycan son 15 yılda başlattığı ortak projelerle istikrar ve iş birliği örneği sergiliyor.

Savunmadan eğitime, ticaretten enerjiye kadar örnek işbirlikleri geliştiren iki kardeş ülke, şimdi yenilenebilir enerji alanında ortaklıklara hazırlanıyor.

Önce Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı kuruldu ardından Hazar petrolü Ceyhan'dan dünyaya nakledildi.

Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı'nın önemi

Ardından Bakü Tiflis Erzurum ve TANAP doğal gaz projeleri geldi. Iğdır'dan Nahçıvan'a doğal gaz boru hattı projesinin yapımı da devam ediyor.

Uzmanlar da Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı'nın giderek artan önemine dikkat çekiyor.

Enerji Uzmanı İlhan Şaban, "Bugün Hazar Denizi’nde kim petrol çıkarırsa; ister Türkmenistan olsun ister Kazakistan ya da Rusya olsun Azerbaycan’ın dışındaki hepsi kendi petrolünü Azerbaycan’ın temel ihraç boru hattıyla Türkiye’ye ulaştırmak istiyor." dedi

"Türkiye, bir enerji taşıyıcısı Asya ile Avrupa arasında olan bir ülkeye çevrilecek"

Avrupa ve Rusya arasında yaşanan siyasi problemler sonrası kıtanın ihtiyaçları için alternatif enerji kaynaklarını ön plana çıktı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın inisiyatifi ile başlatılan projeler Türkiye'nin konumunu güçlendirirken Avrupa'nın da enerji ihtiyacı ve güvenliğine büyük destek oldu.

Şaban sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkiye gün gelecek Hazar‘dan gelen enerjiyi bir transit ülkeye çevirecek. Türkiye, bir enerji taşıyıcısı Asya ile Avrupa arasında olan bir ülkeye çevrilecek ve bunda Azerbaycan ve kardeş Türkiye’nin ortak emeği neticesinde bu artık 2020 yılın 31 aralığında bu gerçekleşti."

"İş birliğini artırma" hedefi

Türkiye ve Azerbaycan, yürütülen iş birliğini artırmayı hedefliyor.

İki ülke arasında yenilenebilir enerji alanında önemli çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye-Azerbaycan birinci enerji forumu bu alandaki görüşmelere de ev sahipliği yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hidrokarbon alanında katettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı iş birliğinin yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum." dedi.

Karabağ'da yeşil enerji

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'da yeşil enerjiyi kullanacaklarını açıkladı.

Bölgenin mayınlardan temizlenmesine, altyapı olanaklarına kavuşmasına ve bölgede akıllı tarım uygulamalarına Türkiye büyük destek veriyor.

Tüm bunların yanı sıra 2021 yılında yenilenebilir enerji üretiminde rekor kıran Türkiye, kardeş Azerbaycan ile ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor.