İsveç devlet televizyonu SVT, Salih Müslim ile röportaj yaptı

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunda bulunduğu bir dönemde dikkat çeken bir röportaja imza atıldı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını belirtmiş, "Türkiye ile müzakerelerimiz biraz süre alacak." demişti.

Terör elebaşının görüşünü almaya gittiler

Ancak İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile röportaj yapmaya gitti.

Röportaj, Müslim'in Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde gerçekleştirildi.

"İsveç, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeyecek"

SVT'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini dile getirdiği bir dönemde Müslim ile yaptığı röportajda, terör örgütü elebaşı, İsveç'e güvendikleri yönünde ifadeler kullandı.

İsveç devlet televizyonunun haberinde, Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceği ve Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiası yer aldı.

PKK sorusunu geçiştirdi

Salih Müslim'in, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü.

İsveç devlet televizyonunun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkati çekti.

Devlet kanalının röportajı ve Stockholm'ün açıklamaları

Devlet televizyonu SVT'nin röportajı ortadayken, Stockholm yönetiminden gelen açıklamaların ne derece samimi olduğuna dair soru işaretleri oluştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu ve bu duruşun değişmediğini söylemişti.

Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin onu 2002'de takip ettiğini belirterek, "Bu pozisyon değişmedi." ifadesini kullanmıştı.