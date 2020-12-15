İTHİB, Rusya Ev Tekstili Sanal Ticaret Heyeti açılış töreni düzenledi!
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından Rusya Ev Tekstili Sanal Ticaret Heyeti açılış töreni düzenledi.
GÜNDEM 15.12.2020, 17:38 15.12.2020, 18:11
Zoom üzerinden gerçekleştirilen açılışa Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Tim Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Bilici ve İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz katılım sağladı.
Açılış töreni sonrasında Bloomberg HT’ye canlı yayın konuğu olan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz konu hakkında açıklamalarda bulundu.
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