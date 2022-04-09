İTHİB Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçildi

Bir Önceki Dönemde Başarılı Çalışmalarıyla Ve Projelerle Ön Plana Çıkarak Bunları Bir Bir Hayata Geçiren Ve Yeni Başarılara İmza Atarak Adından Sıkça Söz Ettiren İthib Başkanı Olan Ahmet Öksüz, Yeni Dönemde Güven Tazeledi.

Seçim Sonrası yaptığı açıklamada Öksüz, "Seçim Sonuçlarının Tüm Sektör Paydaşlarımıza Hayırlı Olmasını Diliyorum. 4 Yıl Önce Gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzda Sektörümüze Bir Söz Verdik.

Sektörümüzü Dünyanın En Büyük 5 Tedarikçisinden Biri Yapacağız Dedik. Bugün İse Dünyanın En Büyük 5. Tekstil İhracatçısı Olmanın Gururunu Birlikte Yaşıyoruz. “Yeni Dönemde De İthib Yönetim Kurulu Olarak Türkiye İhracatçılar Meclisimizin Öncülüğü Ve Ticaret Bakanlığımız Destekleriyle Türk Tekstili İçin Çalışmalarımıza Ara Vermeden Devam Edeceğiz.