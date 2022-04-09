İTHİB Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçildi
İstanbul Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda, Tek Liste Olarak Seçime Giren Kahramanmaraş’ın Yetiştirdiği Ve Kahraman Şehri Her Platformda Temsil Eden KİPAŞ holding yönetim kurulu üyesi Başarılı İş İnsanı Ahmet Öksüz, Yeniden Başkan Seçildi.
Bir Önceki Dönemde Başarılı Çalışmalarıyla Ve Projelerle Ön Plana Çıkarak Bunları Bir Bir Hayata Geçiren Ve Yeni Başarılara İmza Atarak Adından Sıkça Söz Ettiren İthib Başkanı Olan Ahmet Öksüz, Yeni Dönemde Güven Tazeledi.
Seçim Sonrası yaptığı açıklamada Öksüz, "Seçim Sonuçlarının Tüm Sektör Paydaşlarımıza Hayırlı Olmasını Diliyorum. 4 Yıl Önce Gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzda Sektörümüze Bir Söz Verdik.
Sektörümüzü Dünyanın En Büyük 5 Tedarikçisinden Biri Yapacağız Dedik. Bugün İse Dünyanın En Büyük 5. Tekstil İhracatçısı Olmanın Gururunu Birlikte Yaşıyoruz. “Yeni Dönemde De İthib Yönetim Kurulu Olarak Türkiye İhracatçılar Meclisimizin Öncülüğü Ve Ticaret Bakanlığımız Destekleriyle Türk Tekstili İçin Çalışmalarımıza Ara Vermeden Devam Edeceğiz.
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