İTHİB Yön. Kur. Bşk. Ahmet Öksüz, Emine Erdoğan’a Bursa sedir yastığı hediye etti
Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen, Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren "Türkiye Dokuma Atlası" projesi kapsamında hazırlanan, "Dokuma Atlası Sergisi", Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle açıldı.
GÜNDEM 24.06.2021, 15:51 24.06.2021, 19:35
Açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan, Anadolu'nun yedi bin yıl önce başlamış dokuma yolculuğuna yeni kilometreler eklemek için bir araya geldiklerini belirtti.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Salgına karşın Türk tekstil sektörünün 2020'de küresel ligde bir basamak yükselerek dünyanın 5'inci büyük ihracatçısı konumuna yükseldiği bilgisini verdi.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, günün anısına Emine Erdoğan'a, 18. Yüzyıl Bursa Sedir Yastığı hediye etti.
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