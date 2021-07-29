İTHİB Yön. Kur. Bşk. Ahmet Öksüz 'Yolun Başındayken' programına konuk oldu
İstanbul tekstil ve hammaddeleri ihracatçıları birliği yönetim kurulu başkanı Ahmet Öksüz, Haber Türk’te Yayınlana ‘yolun başındayken’ programına konuk oldu.
Öksüz, burada Günümüzün Gözde Mesleği Tekstil Mühendisliğinin öneminden bahsetti.
Tekstil Mühendisliği Öğrencisi Selin Gençay da bölümünün ayrıcalıklarını anlattı.
Tercihi tekstil olan öğrenciler, burs imkanlarından nasıl faydalanabilir? Sorusunun cevabını Ahmet Öksüz verdi.
Tekstil Mühendisliği eğitim bursunun şartları, süresi ve miktarı şöyledir;
“Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin Tekstil Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birine yerleşmek
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yerleştirme puanlarına göre Tekstil Mühendisliği programı için ilk 80 bin yer almak,
Her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmak
Tekstil Mühendisliği bölümünün YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda yer alan eğitim süresi içinde başarıyla tamamlaması durumunda ilgili sektörde çalışma taahhüdünde bulunmak
Ayrıca Tekstil Mühendisliği bölümüne yerleşip yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar.
Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenir ve 2020-2021 öğretim yılı için 9 ay süresince öğrencilere ödenir.
İlk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar.
Tekstil Mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-50 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının %70’i kadar
Tekstil Mühendisliğine yerleşenler için ilk 50-80 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının %50’si kadardır.”
Muhabir: Gökhan ÇALI
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