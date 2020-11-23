İYİ Parti Bursa Milletvekili Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Tatlıoğlu mecliste düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi

GÜNDEM 23.11.2020, 13:55
İYİ Parti Bursa Milletvekili Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi!

Tatlıoğlu, ülke ekonomisinin kötüye gittiğini iddia etti.

“Türkiye siyasal olarak, sosyal olarak ve ekonomik olarak çok görünür bir iniş içerisinde ve bugün geldiğimiz noktada net olarak ortada çok ciddi bir ekonomik fatura var.”

Tatlıoğlu, sağlık bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayılarının yanlış olduğunu savundu.

“Ne yazık ki 2. Pandemi süreci diyebileceğimiz Eylül’den itibaren sağlık bakanlığının verileri de normal devlet verilerine, kamu verilerine benzemiş ve TUİK gibi veri anarşizmine yol açmıştır. Nasıl TUİK’le gerçek enflasyon arasında fark varsa sağlık bakanlığının açıkladığı rakamları ve ölüm vakalarlıyla gerçek vakalar arasında ciddi fark var.”

#İYİ Parti Bursa Milletvekili Tatlıoğlu #İyi Parti
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