İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kahramanmaraş’ta!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 24 ay önce başlattığı esnaf gezilerine Kahramanmaraş’ta devam etti.

Kahramanmaraş gezisine Elbistan’da start veren Akşener, Malatya Caddesi’nde buluştuğu partili grubuna hitap etti.

Esnafları da ziyaret eden Akşener, işlerinin durumunu ve yaşadıkları sıkıntıları sordu.

Kahramanmaraş’ta ki ikinci durak olarak Afşin’e geçen Akşener, partililerine hitap edip, burada da esnafları ziyaret etti.

Akşener’in kuzey ilçelerdeki son durağı ise Göksun ilçesi oldu. Burada da partililer ile sohbet edip, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ilçe ziyaretlerinin hemen ardından Kahramanmaraş merkezde de esnaflarla bir araya gelerek burada sorun ve talepleri dinledi.

Günü esnaf ziyaretleriyle geçiren Akşener, esnafın yaşadığı sorunları TBMM’sinde dile getireceğini söyledi.