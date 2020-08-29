İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme ilişkin soruları yanıtladı!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulunan Akşener şöyle konuştu:

“Elbette olmayı çok isterim herkes gibi. Çok iyi işler yapacağımıza da inanıyorum, güveniyorum. Bu başka bir şey. Cumhurbaşkanlığı konusuna gelinceye kadar çok zaman var.

Ne zaman seçim olacağını bilmiyoruz. Millet İttifakı denen kavramın bir parçasıyız. Elbette o karşılıklı konuşularak oluşacak. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceğiyle oynamayacağım.”

Akşener, erken seçim tartışmalarına ilişkinse şunları söyledi

“Bu sistem 2023’e kadar Türkiye’yi taşıyamayacak. 2021 Haziran gibi olabilir. Biz hazırız. Herkes adına konuşmak doğru değil ama biz İYİ Parti adına hazırız”