İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemi değerlendirdi!

Akşener, LGS kapsamında geçen hafta gerçekleştirilen merkezi sınavın ertelenmemesini eleştirdi, ortaya çıkan kalabalık görüntülere de tepki gösterdi.

Konuşmasının büyük bir kısmını genç işsizliğine ayıran Akşener, şu ifadeleri kullandı.

"GENÇLERİMİZİN DAHA FAZLA İNCİTİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Araya 50 yaş üstü çalışanları da katıp, 25 yaş altı çalışanlar için, “10 günden az çalıştıkları taktirde, sigorta primi ödenmeyebilir.” diye bir taslak hazırlamışlar. Akıllarınca, salgın sürecinde bir önlem olarak kullanılan, esnek çalışma uygulamasını, sabit hale getirecekler.

Deprem vergilerini nasıl sabit vergi haline getirip, 18 yıldır milleti yoldularsa, şimdi de salgını fırsat bilip, gençlerimizin sosyal haklarını tırpanlamaya hazırlanıyorlar.

İşten çıkarmaları kolaylaştırıyorlar.

İYİ Parti meclis grubu, bu girişime karşı sonuna kadar direnecek. Ülkemizin geleceğini ipotek altına alan bu iktidarın, gençlerimizi daha fazla incitmesine müsaade etmeyeceğiz.