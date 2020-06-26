İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemi değerlendirdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV YouTube kanalında gündemi ve ekonomiyi değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Merkez Bankası bağımsız olmalı. Denetleme kurumlarının, Merkez Bankasının, özerk kurumların tamamının şeffaf olması şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

"KADININ TEKRAR ÇALIŞMA HAYATINDA YER ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Hedeflerinin tarımda üretimi artırmak ve kadınlara istihdam yaratmak olduğunu dile getiren Akşener, şunları kaydetti: