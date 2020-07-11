İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemi değerlendirdi!

“İLK DEFA YANILDIM SAYIN ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Ayasofya’nın ibadete açılması kararını değerlendiren İYİ Parti Lideri Akşener, "Erdoğan'ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Erdoğan Ayasofya'yı ibadete açmaz demiştim. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener Daha önce katıldığı bir programda ayasofya’nın açılamayacağını savunmuştu.

Akşener, uzun vadede seçimin ak partiyi dibe çekeceğini vurgulayarak erken seçim tartışmalarının bu yüzden gündemde olduğunu söyledi.

“UZUN VADEDE GELECEK BİR SEÇİM AK PARTİ'Yİ DAHA DİBE ÇEKECEKTİR"



Her bir imzayı Sayın Erdoğan’a sorarak imzalıyor bakanlar. Şimdi on binlerce dosya birikmiş durumda. Ülke daha da hantallaştı. Bakanlar dışarıdan atanıyor. Türkiye keşmekeşle karşı karşıya. Anketlerde de görüldüğü gibi iniyor aşağı doğru AK Parti bir gri alan anket şirketi sahiplerinin dediği gibi kararsız seçmen… Daha uzun vadede gelecek bir seçim bu gidişi daha dibe çekecektir. Bunun için erken seçim ihtimali masadadır.